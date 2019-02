Bellamy Brothers turnerar i Sverige höst

Den amerikanska countryduon Bellamy Brothers kommer till Sverige i höst och gör fyra spelningar.

9-12 oktober väntar konserter i Göteborg, Stockholm, Malmö och Gävle.

Bellamy Brothers består av bröderna David och Howard Bellamy. De har spelat tillsammans i drygt 40 år och har gett ut över 50 album. Sverigespelningarna är en del av deras "The greatest hits tour", och i Bellamybrödernas fall betyder "greatest hits" låtklassiker som "Let your love flow", "Redneck girl" och "Dancin' cowboys".

"Det är massor av folk som har växt upp med oss genom åren och det har hela tiden dragit med sig en ny generation Bellamyfans från år till år. Det värmer verkligen våra musikhjärtan enormt mycket", säger Howard Bellamy i ett pressmeddelande.