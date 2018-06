Beyoncé och Jay-Z hedrade brandoffer

Beyoncé och Jay-Z hedrade offren för höghusbranden i Grenfell Tower i London under sin konsert i den brittiska huvudstaden på fredagskvällen. De båda amerikanska superstjärnorna är just nu ute på den gemensamma Europaturnén "On the run", och i slutet av Londonspelningen tillägnade de låten "Young forever" till offren för katastrofen och deras anhöriga.

Beyoncé och Jay-Z bar även de gröna hjärtformade broscher som är en symbol för kampanjen "Justice for Grenfell" som bland annat kräver att ansvariga myndigheter och individer åtalas för brandkatastrofen som krävde över 70 människoliv i juni i fjol.

"Vi är tacksamma för att Jay-Z och Beyoncé tillägnade den sista låten till Grenfell och sade att deras tankar var hos familjer och överlevare. Vi är också glada att de bar de gröna broscher vi skickade dem", skriver företrädare för kampanjen på Twitter.

"On the run" kommer till Sverige och Stockholm den 25 juni.