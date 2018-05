Biotoppen: "Isle of dogs" högsta nykomling

Wes Andersons hyllade "Isle of dogs" går rakt in på biotoppens andraplats. Den animerade filmen lyckas dock inte rå på "Avengers: Infinity war" som är etta för andra veckan i rad. 1. (1) Avengers: Infinity war 2. (Ny) Isle of dogs 3. (2) A quiet place 4. (3) Truth or dare(TT)