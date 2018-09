Biotoppen: "Unga Astrid" ny trea

"Unga Astrid", med Alba August i huvudrollen, går in som trea på biotoppen. Ny på listan är även "Predator" som tar sig in på plats fem. Skräckfilmen "The nun" ligger kvar som etta. Helgens mest sedda filmer: 1. (1) The nun 2. (2) Superhjältarna 2 3. (Ny) Unga Astrid 4.(TT)