Bob Dylan och Robert Plant till Roskilde

Roskildefestivalen gästas av två rockcelebriteter i sommar då både Robert Plant, tidigare sångare i Led Zeppelin, och Bob Dylan besöker den danska musikfestivalen.

Dylan kommer att spela på festivalen den 3 juli, vilken han senast gästade 2006, skriver Sjællands Nyheder. Robert Plant uppträder tillsammans med The Sensational Space Shifters.

Bob Dylan fick Nobelpriset i litteratur 2016 och har låtar som "Blowin' in the wind", "All along the watchtower" och "Knockin' on heavens door" i bagaget. Robert Plant var sångare i rockbandet Led Zeppelin åren 1968-80, samt under bandets tillfälliga återföreningar. Hans senaste soloalbum, "Carry fire", släpptes 2017.

Samtidigt har ytterligare 30 artister släppts till årets program, och klara sedan tidigare är bland andra Robyn, Cardi B och The Cure. Roskildefestivalen pågår mellan 29 juni och 6 juli.