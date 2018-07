Boy George och Culture Club släpper nytt

Boy George och bandet Culture Club ger ut ny musik - för första gången på 20 år, rapporterar Billboard.

Den reggaeinspirerade singeln "Let somebody love you" landade på tisdagen, samtidigt som bandet annonserade att ett album är på gång. Närmare bestämt den 26 oktober släpps bandets nästa platta "LIFE".

Men innan dess hinner Culture Club med Boy George i spetsen uppträda på svensk mark under årets Europride i Göteborg den 18 augusti.

Culture Club grundades 1981 och ligger bakom hits som "Do you really want to hurt me", "Karma chameleon" och "I'll tumble 4 ya".