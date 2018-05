Boyzone släpper nytt - och splittras

Boyzone firar 25 år genom att ge ut ett nytt album och därefter splittras för gott. Det irländska före detta pojkbandet skriver på Twitter:

"Nyheten är ute och ja, det stämmer. Vårt nya album blir det sista för Boyzone. Vi har haft otroliga 25 år och lovar er att detta ska bli vårt största och bästa år hittills".

Övriga detaljer, som när skivan släpps och vad den heter, är inte känt.

Boyzone bildades 1993 och blev ett av 90-talets största pojkband med singlar som "No matter what", "Baby can I hold you" och "Picture of you". De splittrades år 2000 men återförenades 2008. Året därpå avled medlemmen Stephen Gately och i dag består gruppen av Keith Duffy, Mikey Graham, Ronan Keating och Shane Lynch.