Boyzone tar hjälp av Take That-medlem

De två pojkbanden Boyzone och Take That utmålades som rivaler om flickors hjärtan i medier under 1990-talet. Men nu när Boyzone släpper sitt sista album och sedan lägger ned har rivaliteten lagts på hyllan. Take That-medlemmen Gary Barlow har nämligen komponerat en av skivans låtar, "Love".

Men medlemmarna Mikey Graham och Shane Lynch säger till Official Charts att det aldrig var fråga om någon stor rivalitet privat.

– Vi lanserades som det "irländska Take That", så om något är det en ära att få hedra en sådan fantastisk grupp. Jag har aldrig lyssnat på ett Take That-album och tänkt att det är skitdåligt. Jag har tänkt "Det där är en jävligt bra skiva, grabbar", säger Shane.

"Love" blir plattans tredje singel, efter "I can dream", en hyllning till den tidigare bandmedlemmen Stephen Gately som gick bort 2009. Detta blir Boyzones sista skiva. Efter farvälturnén i januari 2019 lägger bandet ned efter 25 år.