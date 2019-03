Brittiske sångaren Ranking Roger är död

Den brittiske sångaren Roger Charlery, mer känd som Ranking Roger, är död. Det meddelar bandet The beat på sin Facebooksida.

Ranking Roger var sångare i banden The beat (The English beat) och General public. Ska-revivalbandet The beat bildades i Birmingham 1978 och hade flera hits i början av 1980-talet, däribland "Mirror in the Bathroom" och "Save it for later".

Bandet splittrades redan 1983 men har återförenats i olika konstellationer sedan början av 2000-talet, på senare år under ledning av Ranking Roger.

I januari meddelade Roger att han hade opererats för två hjärntumörer och diagnostiserats med lungcancer. Han gick bort på tisdagskvällen, omgiven av sin familj. Ranking Roger blev 56 år gammal.