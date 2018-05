Casper Janebrink vann "Stjärnornas stjärna"

Efter att tagit sig an nio musikaliska genrer återstod endast finalisterna Casper Janebrink och Ola Salo i TV4-programmet "Stjärnornas stjärna" - och kvällens final blev en rysare.

Programmet inleddes med ett medley av tidigare deltagare. Därefter var det dags för de två finalisterna som betade av sluttävlingens tre moment - "Genombrottslåten", "Expertens val" och "Drömlåten".

"Vinna eller försvinna"

Först ut var Casper Janebrink med att ta sig an The Arks hit "It takes a fool to remain sane". En svår uppgift för dansbandssångaren - som trots utmaningen satte tonerna som en smäck. Därefter bjöd Ola Salo på en glittrig tolkning av Arvingarnas "Eloise".

– Nu är det bara vinna eller försvinna som gäller, sade Ola Salo som gick in i "Stjärnornas stjärna" med målet att inte se ett enda avsnitt hemifrån.

Och mycket riktigt, så blev det.

Tog revansch

Men Casper Janebrink var snäppet vassare, och fortsatte att imponera på både jurymedlemmarna Jan Gradvall och Rickard Söderberg samt publiken med countrylåten "Chattahoochee" - och en Queen-tolkning som låg artisten själv varmt om hjärtat.

– Mitt största musikaliska misstag var att aldrig åka och kolla på Queen, sade Casper Janebrink som vid 15-års ålder tackade nej till en extra biljett, för att i stället spana på brudar på ungdomsgården.

Men i kväll fick dansbandssångaren sin revansch. Trots att Ola Salo bjöd på tufft motstånd med ett ösigt uppträdande av klassikern "Higher and higher" och en vacker David Bowie-tolkning räckte det inte hela vägen och historiens första vinnare av "Stjärnornas stjärna" är Casper Janebrink.