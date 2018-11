Charlotte Perrelli har blivit mamma igen

Charlotte Perrelli har fått sin fjärde son och sitt andra barn tillsammans med maken Anders Jensen, rapporterar Nöjesbladet.

Perrellis graviditet har varit långt ifrån problemfri. Den "Så mycket bättre"-aktuella artisten tvingades ställa in sin turné under hösten till följd av komplikationer under graviditeten och har även spenderat några dagar innan sitt planerade kejsarsnitt på sjukhus under observation.

Enligt Perrellis manager Staffan Jordansson ska dock själva förlossningen ha gått bra.