Charta 77 ställer in spelningar

Punkbandet Charta 77 ställer in två planerade spelningar i Fagersta och Gävle den kommande helgen. Det sedan frontmannen Per Granberg drabbats av en hjärnblödning, skriver Nöjesbladet. Den 53-årige sångaren genomgick en operation under torsdagen. Det är andra gången han drabbas av hjärnblödning.(TT)