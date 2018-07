Claire Foy - från Elizabeth till Lisbeth

Rollen ser hon som ett led i ett uttalat mål - att alltid utmana sig själv.

– Visst, det gör att det alltid finns en risk för att jag kan misslyckas, men jag satsar på det ändå. Jag har väldigt lätt för att bli uttråkad och jag vill inte utsätta mig för det, säger hon.

Konfronterar sin tvillingsyster

Platsen är Finnboda varv i Nacka. Efter att ha filmat interiörer och en del exteriörer i Berlin har man nu kommit till Stockholm för att ta de sista scenerna till "The girl in the spider's web", som bygger på David Lagercrantz första bok om Lisbeth Salander (som heter "Det som inte dödar oss" i Sverige). Det är en fortsättning på Stieg Larssons böcker och handlar bland annat om hur Lisbeth tvingas konfrontera sin onda, vackra tvillingsyster (spelad av holländskan Sylvia Hoeks).

Alla interiörer har alltså spelats in i Babelsberg Studios i Berlin. Men eftersom handlingen utspelas i Stockholm tillbringar man en vecka här med att filma exteriörer.

– Det känns viktigt att vara här. Det är viktigt för Lisbeth att vara i Sverige, säger Foy och berättar att hennes engelska har en lätt svensk accent. Men hon vill inte ge något smakprov på det.

Tänker inte på föregångarna

Som Lisbeth Salander följer hon i spåren av Noomi Rapace och Rooney Mara som har gjort rollen tidigare. Hon säger att hon inte tänker så mycket på föregångarna.

– Jag såg de filmerna när de kom, som ett fan. Men jag kan inte tänka på det. Jag är inte lik dem. Och jag har gjort många roller som andra har gjort före mig tidigare, så jag kan bara vara mig själv.

Hon gör en kort paus och säger med ett skratt:

– Samtidigt spelar jag ju någon som alla känner till och som alla har en uppfattning om. Jag är redan dömd. Det finns säkert många som tycker "hon kan inte spela den där rollfiguren". Men om bara en person gillar mig är jag nöjd.

Explosioner och actionscener

Under besöket får TT:s utsände se resterna av explosioner och actionscener. Claire Foy konstaterar att hon inte direkt är Tom Cruise, men hon finner uppenbarligen ett nöje i att göra så mycket action hon får. Och hon talar gärna och mycket om varför Lisbeth Salander har blivit den kvinna hon är.

– Lisbeth är ett budskap. Hon identifierar sig inte med någon. Hon tycker att alla i maktposition är skit. Alla har svikit henne. Hennes sexualitet baseras på vad hon känner för och vill. Hon är lesbisk men har ibland sex med män. Hon är en sann individualist.

Att kalla henne för "vigilante" - hämnare - är fel, menar hon. Det är ett missförstånd.

– Hon är ett exempel på hur en vidrig barndom kan göra en till någon som står utanför samhället, hon lever efter sina egna regler och gör det hon vill. Hon blir upprörd över orättvisor, speciellt mot kvinnor, och hon vill skada männen i deras maskulinitet, säger Claire Foy.

"The girl in the spider's web" får svensk premiär den 26 oktober.