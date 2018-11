David Attenborough släpper ofrivillig jullåt

Den brittiske programledaren David Attenborough kan bli den äldsta någonsin att knipa en första plats på jultopplistorna, skriver Independent.

En kampanj i sociala medier har lanserats med syftet att göra den första singeln på den 92-årige naturfilmsprofilens ny skiva "David Attenborough - my field recordings from across the planet" till årets jullåt. På singeln "La llegada" (Ankomsten) hörs den paraguyanske musikern Eladio Martinez och hans orkester av harpor och gitarrer.

Plattan i sin helhet kombinerar Attenboroughs berättande med musikinspelningar från hans resor på 1950 och 60-talet, då han bland annat besökte Madagaskar och Tonga för att spela in de lokala musikerna på sin kassettbandspelare.