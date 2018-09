David Bowie-bar öppnar i London

En cocktailbar med David Bowie-tema öppnar snart i London. Den 20 september slår "Ziggy's" upp portarna på hotell Café Royal i West End, skriver NME.

Stället är döpt efter Bowies artistpersona Ziggy Stardust och ska servera drinkar som "Tigers on vaseline" och "Darkness and disgrace" - uppkallade efter textrader från skivan "The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars".

Att baren hamnar just på Café Royal är ingen slump. Det var där som Bowie 1973 bjöd in gäster som Barbara Streisand, Lou Reed och Mick Jagger till en sista måltid för sin Stardust innan han begravde figuren.

Café Royal var då fortfarande en anrik restaurang med tidigare gäster som Oscar Wilde, Virginia Woolf och Winston Churchill. Restaurangen stängde 2008 och gjordes om till lyxhotell.