"De andras liv"-regissör tillbaka efter flopp

Filmen är över tre timmar lång - vilket Florian von Donnersmarck inte hade räknat med.

– Jag är själv förvånad över att den blev så lång, säger han till TT.

"De andras liv" kom 2006 och blev en stor framgång världen över. Den tilldelades en rad priser, bland annat en Oscar för bästa utländska film. Hollywood lockade, Donnersmarck nappade och gjorde ett ordentligt magplask med Johnny Depp/Angelina Jolie-filmen "The tourist".

"Ibland stannade maskinen"

Det har tagit honom åtta år att komma igen.

– Men det har också att göra med att det tog lång tid att göra filmen. Jag överskattade vad som är möjligt att göra på en europeisk budget. Många säger "okej, då får vi göra vårt bästa med det vi har". Men det fungerar inte för mig. Jag går inte med på några halvmesyrer. Så ibland stannade maskinen medan vi letade pengar.

"Never look away" - den tyska originaltiteln är "Werk Ohne Autor" - utspelas under andra världskriget och ett par decennier därefter. Kurt är barn under krigsslutet, han vill bli konstnär. Efter kriget växer han upp i Östtyskland där han blir hyllad konstnär i regimens tjänst. Han flyr till väst och utvecklar sitt konstnärskap. I centrum för filmen står också hans förhållande med en ung kvinna - vars far har ett mörkt förflutet som nazist och som varit delaktig i händelser som drabbade Kurts familj.

"Frihet kan skapa kaos"

Ett samtal med Donnersmarck om "Never look away" handlar mycket om konst och om konstens kraft och betydelse.

– Så fort som en regering vill bedöma vad som är konst blir det problem. Total frihet kan skapa kaos, men jag föredrar det framför motsatsen, att konsten inte är fri. Och jag är motståndare till den censur som orsakas av det politiskt korrekta, säger han och fortsätter:

– När man om en historisk film säger "varför har du inga frigjorda kvinnor med", eller när man menar att bara den som själv har varit med om någonting ska få göra film om det. Jag vill vara fri att skildra hur kvinnor inte är jämställda, jag vill inte höra "det kan du inte göra, du är inte kvinna".

"Snack om framgång"

Han konstaterar att "Never look away" handlar om en människa som till sist måste förlita sig på det som finns inuti honom själv.

– Han kan inte lita på yttre tryck eller på snack om framgång. Om vi som arbetar som någon form av konstnärer ger oss in i jobbet för att tjäna pengar, då är vi dåraktiga. Det måste handla om att upptäcka oss själva, om att lita på våra instinkter och om att berätta om saker som vi ser dem.