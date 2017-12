Julmat, julklappar - och julmusik. Nu är julafton över för i år, och Spotify har sammanställt vilka låtar som spelades mest på strömningstjänsten under firandet i Sverige. Den låten som var mest populär, och som därmed hamnar på förstaplatsen, är Whams klassiker "Last Christmas". På andraplatsen kommer Mariah Careys "All I want for Christmas", följd av Triads "Tänd ett ljus".

Andra låtar som har tagit sig in på topp tio-listan är Tommy Körbergs "Julen är här", Michael Bublé med "It's beginning to look a lot like Christmas" och Nat King Coles "The Christmas song".