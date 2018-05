Avicii sålde bäst 2017

I musikbolagens branschorganisation (Ifpi) årliga rapport över hur musikförsäljningen gått, står Avicii som vinnare.

– Han stod starkt, var otroligt populär och extremt streamad, säger Ludvig Werner.

Statistiken för 2017 är en sammanslagning av antal strömningar, nedladdningar och fysiskt sålda album. I Aviciis fall klättrade "01" högst på pallplatsen med hjälp av strömningstjänster.

– Avicii tillhörde den första generationen artister som blev väldigt populär tidigt i strömmingstjänster. Även när han gick från dansmusiken och började röra sig mot popgenren på sin senaste skiva 2017 så har fansen och konsumtionen fortsatt vara väldigt hög, säger Ludvig Werner.

Efter Avicii på listan över artister med mest sålda album, följer Hov1 och Zara Larsson.

De mest säljande singlarna var: Axwell /Ingrosso "More Than You Know", Joakim Lundell "All I Need" feat. Arrhult, och Kaliffa "Helt seriöst".