Drake slår nytt Beatlesrekord

Drake slår ännu ett av The Beatles svårslagna musikaliska rekord. Hip hop-stjärnan har nu haft fler hits på topp 10 på amerikanska Billboardlistan än den brittiska popgruppen under ett och samma år. Samarbetet med artisten Bad Bunnys låt "MIA" räknas nämligen som Drakes tolfte topp 10-låt under 2018.(TT)