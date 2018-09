Dylan-box gräver djupt i skilsmässofas

En av Bob Dylans mest klassiska plattor blir nu föremål för en hel box. Den 2 november släpps "More blood, more tracks", en samling på sex cd-skivor som är den 14:e och senaste delen i Dylan arkivrensning "The bootleg series", skriver artistens officiella hemsida bobdylan.com.

Samlingen fokuserar på albumklassikern "Blood on the tracks" från 1975, även kallad Dylans skilsmässoplatta och ansedd som en av hans allra bästa. Här finns samtliga inspelningar från sessionerna i New York i september 1974, med alternativa versioner av låtar som "Tangled up in blue" och "Idiot wind". Men för de fans som kan överleva utan tio tagningar av "You're gonna make me lonesome when you go" släpps också en enkel-cd med en alternativ inspelning av varje låt på originalplattan.