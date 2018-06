Edgar Wright porträtterar kultbandet Sparks

Brittiska regissören Edgar Wright ligger bakom titlar som fantasyfilmen "Shaun of the dead", actionkomedin "Hot fuzz" och inte minst kritikerhyllade actionmusikalen "Baby driver".

Nu har regissören ett nytt filmprojekt i sikte - nämligen en dokumentär om bandet Sparks, rapporterar SVT.

Edgar Wright var redan som liten ett fan av det numera kultförklarade bandet. Som bäst samlar regissören material i arkiven - men även filmandet har börjat, avslöjar Wright i en intervju med sajten Indiewire.

Amerikanska Sparks bildades 1968 i Los Angeles, då under namnet Halfnelson men ändrade 1972 till Sparks. Gruppen slog igenom brett på sjuttiotalet och anses vara en av glamrockens storheter. Sedan debuten har Sparks släppt album med jämna mellanrum i drygt ett halvt århundrade och är främst känd för låtar som "This town ain't big enough for both of us". Senaste plattan "Hippopotamus" kom 2017 och är bandets tjugotredje.