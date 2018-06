Ellen DeGeneres återvänder till ståuppkomik

Den amerikanska programledaren Ellen DeGeneres återvänder till sina rötter som ståuppkomiker - för första gången på 15 år.

I augusti ger sig komikern ut på miniturné på den amerikanska västkusten, med åtta stopp i San Diego, San Francisco och Seattle.

60-åriga Ellen DeGeneres började sin karriär som ståuppkomiker på 80-talet i sin hemstad New Orleans. Efter mindre tv-roller fick hon sitt genombrott 1994 med den egna komediserien "These friends of mine", men redan efter första säsongen bytte serien namn till "Ellen". 1997 kom både Ellen DeGeneres själv och hennes karaktär i serien ut som homosexuell vilket fick stor uppmärksamhet.

Sedan dess har Ellen DeGeneres blivit en av Amerikas populäraste talkshowvärdar. Hennes program "The Ellen DeGeneres show" har vunnit 30 Emmystatyetter och hon har även varit värd för både Oscars- och Emmygalan.

Under 2018 kommer en humorspecial baserad på hennes miniturné ges ut på Netflix.