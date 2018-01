Filmskaparen Lars von Trier är årets mottagare av Sonningspriset, Danmarks största kulturpris. Priset på en miljon danska kronor delas ut av Köpenhamns universitet och går till en person som "arbetat till gagn för europeisk kultur".

– Hans filmer har en särskild styrka och bredd som också bildmässigt är helt fantastisk. Vi sysslar ju med hur saker och ting ser ut, och vi blir väldigt inbegripna av Lars von Triers filmkonst, säger Milena Bonifacini, som ingår i Akademirådet som delar ut priset, till Berlingske Tidene.

Lars von Trier slog igenom 1994 med tv-serien "Riket". Det stora internationella genombrottet kom två år senare med filmen "Breaking the waves". Han har även gjort filmer som "Idioterna" (1998), "Dancer in the dark" (2000), "Dogville" (2003) och "Nymphomaniac" (2013). Hans nästa film "The house that Jack built" får premiär under 2018.