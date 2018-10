En stjärna föds i nytt vildmarksdrama

Debra Granik har ett bra öga för sprakande talang. I "Leave no trace", som får biopremiär på fredag, lyser Thomasin McKenzie i huvudrollen lika starkt som Jennifer Lawrence gjorde i "Winter's bone" (2010), Graniks förra film om en ung tjej i en tuff sits.

Just nu spelar McKenzie in "Top gun 2" med Tom Cruise och nästa år är hon även aktuell i Netflixfilmen "The king" med andra unga heta skådespelare som Timothée Chalamet ("Call me by your name") och Lily-Rose Depp.

Håret mörknade

Men genombrottet kom med den lågintensivt täta historien om den traumatiserade Irak-veteranen Will och hans 13-åriga dotter Tom, som fick premiär på Sundancefestivalen i januari. Det hyllade dramat äger till stora delar rum i en skog i Portland, Oregon, där de lever av vad naturen ger, långt bort från civilisationen. En vändpunkt inträffar när de blir upptäckta och sociala myndigheter börjar utreda.

Filmens lummiga, naturalistiska, regniga miljö känns långt borta under filmfestivalen i Cannes där Debra Granik och Thomasin McKenzie sitter vid ett strandbord, ett stenkast från den berömda Croisetten. Märkbart medieotränad och på klingande nyzeeländska berättar den unga stjärnan om filmupplevelsen.

– Tom och hennes pappa är nöjda i början men sedan blir det mer laddat. Tom måste växa upp och hon blir liksom mörkare, jag tyckte till och med att mitt hår blev mörkare under inspelningen, det var jättekonstigt.

Sann historia

"Leave no trace" bygger på en förlaga av Peter Rock, som i sin tur bygger på en sann historia om en familj som levde dolda för omvärlden i de stora skogarna kring Portland. Debra Granik har forskat en hel del i familjens öde, men det mesta är hemligstämplat.

För att få till den äkta känslan i förhållandet till naturen fick Thomasin McKenzie och Ben Foster, som spelar hennes tystlåtne far, träna med en vildmarksexpert, som levt i den afrikanska bushen. De fick göra upp eld, bygga sovplatser och ta tillvara regnvatten, färdigheter som de sedan fick praktisera under filmningen. Debra Granik menar att den här sortens självvalda, alternativa livsstil, bortanför en heldigitaliserad, materialistisk tillvaro ökar.

– Vi lever i en tid av ifrågasättande av vad som är lycka. Många känner nog att masskonsumtion är dåligt och leder till tomhet och en del tänker att nu räcker det, säger Debra Granik som tycker att filmen också snuddar vid en djupare konflikt.

– Den delen av Portland som vi spelade in i är intressant, där finns en regnskog som är viktig för hela världen, och många kämpar för att rädda den medan många andra jobbar i skogen och lever av avverkningen. Detta sker parallellt, och båda sidor är mycket högljudda. Det är historien om USA just nu.

"Leave no trace" får svensk biopremiär den 26 oktober.