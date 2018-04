En uppväxt som gav konstnärlig kraft

Hur frigör man sig från de redan frigjorda? frågar sig kuratorn Jonatan Habib Engqvist. Därmed inte sagt att verken på utställningen "Children of the children of the revolution" handlar om uppgörelser.

– En sak som blev tydlig för mig är att om det finns något slags vemod i utställningen är det att man aldrig kommer att komma åt den naivitet som föräldragenerationen hade, och som krävs för att skapa en förändring. Konst är komplicerat, säger han.

Samtidigt som barnen och deras fantasi oftast togs på allvar var det inte alltid de mest hälsosamma miljöerna som de växte upp i, konstaterar Jonatan Habib Engqvist.

Nordnorskt kollektiv

Signe Johannesson är den som kanske tydligast bearbetar sin uppväxt i ett radikalt men också patriarkalt nordnorskt kollektiv. Hästen Rauen var hennes närmaste bundsförvant och stora trygghet, och i sin konst försöker hon inta djurens perspektiv, förklarar hon, men också sörja förlusten av sin barndomsvän, hästen.

– Rauen dog under min barndom men efter själva kollektivets upplösning, som ett resultat av uppbrottet med patriarken, min far.

– Jag har ett enormt behov av att bearbeta det här dödsögonblicket.

På Färgfabriken visar hon en uppspänd och garvad hästhud, "Protector", efter en skadad häst som ändå skulle avlivas. Signe Johannessen har vårdat resterna efter den. När svansen och manen senare i vår blir borstade och flätade av två stalltjejer blir det också som en hyllning och ett fortsatt rituellt omhändertagande.

Exakt hur de fem konstnärernas uppväxter kommit att påverka deras konst är annars inte helt enkelt att säga. Kanske är det mest självklara svaret att vetskapen om alternativa levnadssätt underlättade yrkesvalet.

Utanför Åsele

Nikolina Ställborn flyttade som barn tillsammans med sina föräldrar till en liten gård utanför Åsele där familjen startade självhushåll. I ett av sina verk utgår hon från bilden av sina mycket unga föräldrar, tillsammans med barn och häst, utanför huset som de senare skulle överge.

På Färgfabriken får besökarna stiga in en virtual reality-konstruktion av samma motiv, småbrukarfamiljen med hästen, men här är det i stället en kosmopolitisk familj står framför en gård på Skansen. Även den försöker skapa sig ett nytt liv.

Ylva Snöfrid gör konst av hela sin tillvaro. Till utställningen har hon gjort en installation med en stor målning som är ett slags reproduktion eller spegling av det stora och omfattande verk som hon har i sitt och familjens hem i Aten och som ännu inte visats för någon konstpublik.

Samma resa

I samma installation ingår målningar gjorda efter fotografier på hennes då 16-åriga pappa som reste till Paris för exakt femtio år sedan, för övrigt tillsammans med en ung man som skulle bli far till en annan av utställningens konstnärer, Joanna Lombard.

– Kanske såg vi redan i barndomen att det går att göra på ett annat sätt, att man inte måste bli en fyrkantig medborgare, att språket och rösten som man själv har är större än sammanhanget. Jag tror som Joseph Beuys att vi alla är konstnärer, säger Ylva Snöfrid.