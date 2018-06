Espinosa gör film med Jared Leto

Nu står det klart att den svenske regissören Daniel Espinosa kommer att regissera Spider-Man-spinoffen "Morbius" och att den amerikanske skådespelaren Jared Leto ska spela huvudrollen.

Leto har varit inblandad i projektet under en längre tid men inte bekräftat att han själv ska spela i filmen förrän nu. Det var först när den Oscarsbelönade skådespelaren mötte Espinosa under en turné med sitt band "Thirty Seconds to Mars" i Tyskland som han bestämde sig.

Filmen "Morbius" är Sonys senaste bidrag till sitt Marvelbaserade och Spider-Man-centrerade filmuniversum. Karaktären Morbius skapades av serietidningsförfattaren Roy Thomas och konstnären Gil Kane och gjorde sin första entré i nummer 101 av serien "Amazing Spider-Man" 1971.

Filmen blir Daniel Espinosas fjärde amerikanska långfilm. Han har tidigare regisserat filmerna "Safe House", "Child 44" och "Life".