Feven och Rusiak på Petters nya skiva

Feven, Thomas Rusiak, Aleks, Eye N' I, Dj Vietnaam och Peewee. Det är namnen på artisterna som gästar Petter på hans kommande skiva "9818", det meddelar artisten själv i ett inlägg på Instagram.

Just nu firar Petter sitt 20-årsjubileum som artist. Efter en omfattande turné har han nu intagit Mosebacketerassen där han genomför fem konserter under lika många kvällar, där varje spelning ringar in en specifik tid ur hans karriär.

Sviten på Mosebacke avslutas söndagen den 26 augusti - samma dag som "9818" släpps.