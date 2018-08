Filmrecension: Den sommaren

1975 fick dokumentären "Grey Gradens" av bröderna Albert och David Maysles premiär och den nedgångna men karismatiska moder-dotter duon Big och Little Edie Beale blev snabbt kultfigurer. Deras originella trashankslook i en nedgången jättevilla i det stiliga East Hamptons i New York samt deras excentriska beteende slog an, inte minst i modevärlden.

Duon har även porträtterats i spelfilmen "Grey Gardens" (2009) och det har senare gjorts en Broadway-musikal om deras egendomliga liv. Den kittlande kopplingen till familjen Kennedy, Jackie Kennedy var deras brorsdotter respektive kusin, ska man inte underskatta, det är ju den som i ärlighetens namn särskiljer dessa wasp-celebriteter från andra helt vanliga kufar.

Numera är de båda döda men tack vare fyra nyligen upphittade filmrullar från tiden innan "Grey Gradens" är Big och Little Edie i ropet igen. Filmrullarna ingår i ett avstannat filmprojekt om East Hamptons som fotografen Peter Beard och Lee Radziwill startade sommaren 1972. Hon är syster till Jackie, då Onassis, och med sig som fotografer har de bröderna Maysles, som måste ha sett vilken potential just bitarna med Edie och Edie hade. De återvände senare och filmade på egen hand. Resten är historia.

De nyfunna filmrullarna, som utgör "Den sommarens" stomme och i stort visas upp som de är, dokumenterar hur duon lever pre-"Grey Gradens". Det är faktiskt ren misär med sopor, mögel, katter och tvättbjörnar. Men Peter Beard har en mycket romantiserad bild av kvinnornas liv i huset. Det påpekas att alla har rätt att leva som de vill och att det är trist med strömlinjeformade liv.

Lee Radziwill är mjuk och snäll och med Jackies pengar börjar hon rusta upp. Ingen verkar dock ta tag i frågan om psykisk ohälsa. En obehaglig och aningen oklar dialog mellan mor och dotter som handlar om incest med en annan släkting blir också hängande i luften. "Den sommaren" blir en frustrerande upplevelse eftersom den inte bjuder på någon större kontext - den hade kunnat bli en tydligare kritisk kommentar i relation till "Grey Gardens", som man faktiskt får anledning att delvis omvärdera. Materialet är ganska sensationellt men som film blir detta i slutändan mest en angelägenhet för de redan insatta.