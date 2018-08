Filmrecension: The meg

En hajrulle och en varm badsommar är en oslagbar kombination. Någonstans i det mänskliga psyket finns en särskild plats för dramatik under ytan och offer som tuggas till döds av vildsinta djuphavsmonster.

Det lyckosamma mötet mellan John Williams hotfulla klangtoner och Steven Spielbergs mordiska vithaj i "Hajen" (1975) utgör den perfekta iscensättningen av problematiken; någonting opålitligt lurar på oss där nere och mänsklig dumhet gör oss till lätta offer. Det är svårt att toppa detta mästerverk i genren och "The meg" kommer inte ens nära, framför allt för att den är mer ofrivilligt (?) komisk än läskig.

Men ok, det bjuds ändå på lite habil popcornunderhållning när machohjälten Jason Statham ska fajtas mot havets skräck. Förkortningen "the meg" står för megalodon. Det var en förhistorisk best, som försvann för runt 2,6 miljoner år sedan, och alla hajars moder när det kommer till blodtröst och storlek. Premissen i filmen är att rasen inte är borta, utan lever kvar på botten av en djuphavsgrav. Ett kinesisktlett forskarteam, finansierat av en amerikansk excentrisk miljardär, är på gång att utforska djuphavsgraven när de rubbar ekosystemet och trist nog blir hajmat en efter en som konsekvens.

Turligt nog är den avdankade och lätt alkoholiserade Jonas (Jason Statham) av äkta hjältematerial och han kallas in för att rädda situationen, trots att han i många år har kallats för galning för att han har larmat om något liknande.

Statham spelar alltså en klassisk Bruce Willis-roll (fast utan dennes charm) och slår därmed ett slag för den gamle gode cowboy-hjälten, han som nästan blivit antik men som faktiskt kan behövas när det enda som hjälper är att kasta av sig handskarna, greppa en harpun och gå i närkamp med odjuret. Eftersom den här filmen är tydligt skapad för att dra hem yen från den kinesiska marknaden finns här också den i global storfilm nu för tiden obligatoriska kinesiska hjälten (Li Bingbing) som viktig sidekick. Båda två är dock svåra att riktigt tycka om, så som vanligt hejar man mest på hajen.