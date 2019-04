First Aid Kit till Way Out West

First Aid Kit kommer tillbaka till Way Out West och blir ett av sommarens dragplåster på Göteborgsfestivalen.

Första gången systrarna Söderberg spelade på Way Out West var för tio år sedan, och i år är de bokade till tältscenen Linné.

"Vi är supertaggade på att återvända till vår favoritfestival Way Out West i sommar. Trots att vi spelat på Way Out West tre gånger, har vi aldrig spelat i Linnétältet. Vi hoppas ni är peppade på ett exklusivt intimt tältgig med oss i Slottsskogen", säger de i ett pressmeddelande från festivalen.

Way Out West äger rum den 8-10 augusti och klara artister sedan tidigare är bland andra Cardi B, The Cure, Stormzy, James Blake och Zara Larsson.