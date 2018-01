Filmstjärnan Gwyneth Paltrow har förlovat sig med manusförfattaren Brad Falchuk. I ett gemensamt uttalande i "Good morning America" bekräftar paret förlovningen och säger att de är "otroligt lyckliga som hittat varandra".

Gwyneth Paltrow vann en Oscar för sin roll i "Shakespeare in love" 1999 och har i övrigt spelat i filmer som "Sliding doors", "The talented Mr Ripley" och "The Royal Tenenbaums". Hon var tidigare gift med Coldplay-sångaren Chris Martin.

Brad Falchuk har bland annat en av skaparna till tv-serien "Glee" och har skrivit manus till "Nip/tuck" och "American horror story".