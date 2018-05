Fyra miljoner för Dylans gitarr

Fyra miljoner kronor blev slutpriset för en gitarr som spelade en nyckelroll i Bob Dylans konstnärliga utveckling från folkmusik till rock.

Från början tillhörde gitarren, en Fender Telecaster från 1965, Dylans gitarrist Robbie Robertson men spelades senare på av såväl Dylan som Eric Clapton och George Harrison. Dylan använde den bland annat när han tog steget från folklåtar som "The times they are a-changing" (1964) till mer elektrisk rock som "Like a rolling stone" (1965).

Bland övriga föremål som såldes på auktionshuset Julien's i New York fanns George Harrisons första gitarr och några av Elvis Presleys tillhörigheter. Bland annat såldes ett bälte som Presley bar under en konsert på Hawaii 1972 för strax över tre miljoner kronor.

Även föremål som tillhört popstjärnor som Elton John, Britney Spears och Michael Jackson såldes, som en läderkostym från Jacksons "Thriller"-video som gick under klubban för 1,8 miljoner kronor.