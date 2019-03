"Game of Thrones"-konserter till Sverige

Hajpen kring den sista säsongen av "Game of Thrones" är enorm. Och nu kommer nya Game of thrones-konserter som ska fylla tomrummet när den åttonde omgången har visats.

I "Game of Thrones - The Concert Show" framförs Ramin Djawadis musik av Cinema Festival Symphonics, med en orkester, en stor kör och solister. Förutom den bästa musiken från serien blir det skärmanimationer och visuella effekter under resan genom seriens sju kungariken.

Tre konserter är planerade för Sverige nästa år, i Malmö Arena 16/2, Göteborgs konserthus 17/2 och på Cirkus i Stockholm 18/2. Biljetterna släpps 29 mars.