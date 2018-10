Geoffrey Rush: Värsta tiden i mitt liv

De värsta elva månaderna i hans liv. Så beskrev den australiske skådespelaren och Oscarsvinnaren Geoffrey Rush tiden efter att tidningen Daily Mail för drygt ett år sedan publicerat artiklar där Rush anklagades för "olämpligt beteende". Under den första rättegångsdagen berättade Rush hur han hade känt det som att hans mantel, efter en 47-årig skådespelarkarriär, plötsligt rycktes av honom, skriver The Guardian.

Rush har stämt den australiska tidningen för att den "oåterkalleligt skadat hans rykte". Under rättegången menade han att Daily Mail framställt honom som pervers och som ett sexuellt rovdjur, bland annat genom att trycka en bild av honom i rollen som King Lear på förstasidan.

Rush anklagades i tidningen för att ha uppträtt olämpligt mot en kollega just under uppsättningen av "King Lear", något som hans försvarsadvokat har för avsikt att visa inte stämmer. Daily Mails advokater har ännu inte yttrat sig under rättegången, men tidningen har förklarat att man står för sin rapportering.