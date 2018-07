Guns N' Roses monsterturné drar in i Göteborg

– I'm done.

I svensk översättning "Tack och hej", kanske, eller "Det räcker nu".

Så mindes Slash, i en intervju med tv-profilen Piers Morgan från 2012, sina sista ord till Axl Rose. Då höll han fortfarande dörren till ett återförenat Guns N' Roses stängd.

Gitarristen hade lämnat bandet 1996 och ville inte titta i backspegeln. Men så i december 2015 kunde Billboard plötsligt rapportera att gitarristen hade ändrat sig och att en ny världsturné var på gång.

Rock'n'roll-monster

I april 2016 kom det officiella tillkännagivandet: Axl Rose, Slash och Duff McKagan, tre av Guns N' Roses originalmedlemmar, planerade "Not in this lifetime tour", ett ambulerande rock'n'roll-monster som fått sitt namn efter Axl Roses när en reporter frågade om bandet skulle återförenas.

Två och ett halvt år senare är succén ett faktum. Fler än 4,3 miljoner fans har löst biljetter till någon av de snart 150 konserter som bandet hittills har gett, festivaler ej inräknade. Turnén hade i maj i år dragit in mer än 475 miljoner dollar, eller en bra bit över 4 miljarder kronor.

Fina recensioner

Förra sommaren spelade Guns N' Roses på Friends arena i Solna. Konserten fick fina recensioner i svensk press. Internationella rockjournalister har ofta påpekat att bandet aldrig lät så här bra, eller var så punktliga och samspelta, förra gången det begav sig.

Konserten är i sig ett monster som klockar in på runt tre timmar. Bandet utgår från en låtlista som domineras av klassiker som "Welcome to the jungle", "Sweet child o' mine" och "You could be mine". Pliktskyldigt spelas också valda låtar från Axl Roses eget Guns N' Roses-album "Chinese democracy", covers som bandet gjort till sina samt i brist på nytt material ytterligare covers som med lite god vilja kan kallas mer obskyra.