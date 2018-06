Haim kickar sin agent - för könskillnader

Systertrion i det amerikanska bandet Haim har sparkat sin agent. Enligt systrarna fick de veta att en manlig artist fått tio gånger mer i lön än trion på en festival de spelade på, enligt Grazia daily.

– Vi hade fått höra att vår lön var låg eftersom du spelar på festivalen i hopp om att bli spelad på radio, förklarar Danielle Haim för Grazia daily, som svar på frågan om varför de inte vid tillfället reagerade desto mer på den låga lönen.

Vilken festival händelsen utspelade sig på avslöjar inte bandet.

Haims debutalbum "Days are gone" släpptes 2013 och senaste plattan "Something to tell you" utkom förra året.