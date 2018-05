Här är de största hoten mot Ingrosso

Cypern

Cyperns Eleni Foureira och bidraget "Fuego" spås ta hem hela rasket av flera spelbolag. Efter att ha legat långt ner på oddslistan seglade hon plötsligt upp som en av storfavoriterna efter tisdagens semifinal då hon uppbackad av både eldslågor och dansare charmade tittarna med sin medelhavspop. Bakom låten står en grupp svenska kompositörer, däribland Alex P, som tidigare har skrivit låtar till både Enrique Iglesias och Jennifer Lopez.

Israel

Även Netta Barzilais "Toy" tippas kamma hem många av finalens tolvpoängare. Bidraget var stor förhandsfavorit innan tävlingen började och det sticker ut i årets startfält. Det färgsprakande numret är inspirerat av j-pop och k-pop och låten bjuder på så väl kycklingkluck och många upprepningar som en text om kroppspositivism och metoo-rörelsen, med rader som "I'm not your toy, you stupid boy".

Frankrike

Även Frankrike satsar på ett bidrag med budskap. "Mercy", som framförs av den polokragsklädda duon Madame Monsieur, handlar om ett spädbarn som räddades ur en sjunkande flyktingbåt i Medelhavet. Det gifta paret Emilie Satt och Jean-Karl Lucas fick syn på en bild på barnet när de befann sig i studion och spelade in en låt, som blivit en hit i Frankrike och som väntas gå långt i Eurovision.

Litauen

Även leva ZasimauskaitÄ?s smäktande kärleksballad "When we're old" skrällde i semifinalen i tisdags och nämns nu i förhandssurret inför finalen. Numret avslutas med att hennes make gör henne sällskap på scenen och det romantiska tilltaget verkar falla tittarna i smaken. Och den 24-åriga sångerskan har överraskat förut. I den litauiska uttagningen valde juryn en annan favorit, men ZasimauskaitÄ?s vann stort bland telefonrösterna och vann sin biljett till Lissabon, skriver sajten Eurovisionary.

Norge

Alexander Rybak gjorde rent hus 2009 med sitt bidrag "Fairytale". I år är han tillbaka med låten "That's how you write a song" - ett snabbt nummer där Rybak bjuder på både luftfiol och luftgitarr. Favoritskapet har dalat något sedan framförandet i semifinalen och Rybak har tampats med en envis förkylning, men norrmannen spås fortfarande kunna gå långt och han har många trogna fans bland Eurovision-tittarna.