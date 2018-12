Hart värd för Oscarsgalan

Komikern Kevin Hart kommer att vara värd för nästa års Oscarsgala, som sänds i februari.

I ett inlägg med en statyett som bild skriver Hart på Instagram att han fått frågan i flera år om han någonsin kommer att leda galan, och att han svarat att det är den typen av chans man får en gång i livet och att det kommer att inträffa när det är tänkt att göra det.

"Jag är så glad att kunna säga att dagen har äntligen kommit för mig att vara värd för Oscars", skriver Hart och fortsätter:

"Jag kommer att se till att göra årets Oscarsgala till en speciell en".

Kevin Hart har varit med i filmer som "Ride along", "Central intelligence" och "Jumanji: Welcome to the jungle".