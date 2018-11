Hiphoptalanger släpper debutsinglar

Syftet med projektet "Nästa nivå" är att lyfta talanger genom mentorskap av etablerade artister och producenter.

I år medverkade Niklas Jeng, Beni Hana, Anna Rällsjö och Ramona Abbasi i talangjakten - som med hjälp av artisterna Erik Lundin, Cherrie, Dani M och Lamix spelat in varsin singel i studio i London.

Nu släpps resultatet.

Niklas Jengs "Mitt hjärta sjunger" och Beni Hana's "Änglar" finns redan ute - och på fredagen släpps Ramona Abbasis "1851" samt Anna Rällsjös "How does it feel?".

Talangerna uppträdde även på årets upplaga av Göteborgsfestivalen Way Out West.