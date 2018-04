Höga förväntningar på Abbas nya musik

Internationella medier försöker överträffa sig själva i att använda Abbas låttitlar i rubrikerna efter beskedet att gruppen kommer med nya låtar, för första gången på 35 år.

"Super trouper!", utropar Time. "'Gimme gimme gimme' new music", skriver amerikanska ABC News.

"Thank you for the (new) music", lyder tidningen Peoples rubrik, och detta utan att låtarna har nått fansens öron.

"SOS! Kommer Abbas nya musik att leva upp till sitt arv?", frågar sig BBC:s musikskribenter. De påminner även om att Abba faktiskt varit hatade för sina glittrande utstyrslar och lättsamma pop.

"Bandet blev ofta missförstått som kitsch", skriver britterna, men fortsätter med att hylla svenskarnas världshits.

Inget mellanting

– Jag är till hälften entusiastisk och till hälften skräckslagen, säger Kitty Empire, musikrecensent vid Londontidningen The Observer, till BBC.

– Oavsett vad de har skapat, kan det någonsin leva upp till de här höga förväntningarna? Men jag är försiktigt optimistisk.

Systertidningen The Guardians Alexis Petridis skriver att Abbas återkomst som grupp kommer att bli "antingen genial eller en katastrof - inget däremellan".

"Bara om de är mediokra blir det en chock", skriver han.

The Sun kallar beskedet chockartat, och ser det som ett "perfekt tillfälle för att hoppa i de glansiga, färgglada fodralen igen" inför en kommande Abba-feber i Storbritannien.

Digital världsturné

I sociala medier är det en del lustigkurrar som inte kan hålla sig ifrån att koppla beskedet till en annan nyhet, om en mer politisk nyupptagen relation, som kom samma dag.

"Korea OCH Abba återuppstår på samma dag, och klockan är bara halv två...", twittrar den brittiska författaren Caitlin Moran.

Andra är bara lyckliga.

"Ny Abba-musik är på väg och allt känns bra", twittrar den australiske artisten Troye Sivan - i versaler.

Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anni-Frid Lyngstad har till fansens besvikelse inte tänkt ställa sig på scen igen. Den första av de två nya låtarna, "I still have faith in you", ska framföras av "Abba-avatarer" - medlemmarna i digital form - i en global tv-sändning i december. Sedan ska "abbatarerna" åka på världsturné.