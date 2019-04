I dag presenteras årets Almapristagare

Pristagaren tillkännages under en presskonferens på Filmhuset i Stockholm. Efter 18 år har Almapriset nått internationell ryktbarhet, åtminstone bland barn- och ungdomsförfattarna och deras förlag. Numera brukar pristagarna känna till att de funnits på listan över de nominerade, vanligen kring 250 namn. Många av dem återkommer också år efter år.

Fjolårets pristagare, amerikanska Jacqueline Woodson, har några råd att ge sin efterföljare. Bland annat att tänka ut ett bra svar på frågan om vad hen vill göra för prissumman, fem miljoner kronor. Själv valde hon att köpa mark och starta ett residens för svarta konstnärer - Baldwin for the Arts - norr om New York. Nästa år ska de första författarna bo och arbeta där.

– På det sättet bidrar Alma till att förändra hur vi ser på kultur i USA och världen, säger Jacqueline Woodson i en kort intervju på Almaprisets hemsida.

Där berättar hon också att hon är väldigt nyfiken på vem som ska få priset i år. Hon avslöjar dock inte vem hon tycker borde få det.