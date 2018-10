"Idol"-Vanja förberedde sig i veckor på hatet

Vanja Engström har blivit känd som en av de färgstarka deltagarna i årets säsong av "Idol". 18-åringen från Lidingö charmade juryn och publiken förra veckan med Pinks "So what" och dansrörelsen "tvättmaskinen".

Men Vanja Engströms resa in i "Idol" var däremot inte enkel. Under sin audition gjorde hon sig osams med idoljuryns Anders Bagge, som tyckte det var för mycket teater över hennes framträdande. Han vägrade dessutom att krama henne efteråt.

Då började Vanja Engström ana att folk skulle reagera på hennes framträdande.

– Först mådde jag mest dåligt och tänkte att nu har jag förstört mitt liv, säger Vanja Engström.

"Jättedestruktivt"

Sedan började hon läsa på om vad som driver andra människor till näthat, och hur den som blir utsatt ska hantera det. När det sedan kom var hon förberedd.

– Man har bara en viss tid, de kanske dör i morgon och de väljer att lägga ner sin tid på att hata på mig. Det är bara negativitet och det blir en ond cirkel, säger hon.

Hatarna har gett sig på henne både på grund av hennes utseende, personlighet och musikaliska förmåga. Att hon bär läppstift i olika ovanliga färger har vissa hakat upp sig på - men i stället för att slås ned målar hon på ännu mer.

– Tänk efter varför ni gör det, ta hand om er själv för det här är inte sunt, det är jättedestruktivt, hälsar hon till hatarna.

Tror inte på vinst

Vanja Engströms musikaliska bana började i sexårsåldern, pausades under några år och återupptogs i ettan på gymnasiet när hon började spela ukulele. Parallellt med musikdrömmarna finns teatern, så helt ovan att stå inför publik är 18-åringen inte.

Under fredagskvällen kommer det att bli ännu mera dans, när hon uppträder med Steppenwolfs "Born to be wild".

Och till det ett läppstift i lila.

Men någon vinst i tävlingen förväntar hon sig inte.

– Antingen älskar du mig eller så hatar du mig. Jag tror att det är svårt att få hela Sverige att älska mig, säger Vanja Enström.

"Idol" sänds i TV4 på fredag klockan 20.00.