Iggy Pop släpper singel med Underworld

Den amerikanske punkfarbrorn Iggy Pop släpper singel tillsammans med den brittiska dansduon Underworld, skriver NME.

Singeln "Bells & circles" spelades in under en "afternoon tea"-bjudning (brittiskt, någon?) och innehåller bland annat ett spoken word-framträdande där Pop funderar över för- och nackdelar med att röka under flygningar.

Låten är sju och en halv minut lång och är det första släppet från Iggy Pop sedan han och Jarvis Cocker gjorde en cover på Nick Caves "Red right hand" i fjol.

Underworld bildades 1980 och slog igenom på allvar när singeln "Born slippy" var med på soundtracket till filmen "Trainspotting" 1996. Iggy Pop slog igenom med sitt band The Stooges i slutet av 1960-talet och anses vara en av rockhistoriens mest inflytelserika artister.