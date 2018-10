Isabella Löwengrip polisanmäler stalker

Entreprenören och bloggaren Isabella Löwengrip har polisanmält en man som ska ha förföljt henne under en längre tid samt försökt ta sig in i hennes hem på Lidingö utanför Stockholm. Han ska ha dykt upp "i stort sett varje dag, både dagtid och på natten, under tre veckors tid", säger hon till Aftonbladet.(TT)