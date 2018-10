Jason Diakité tackar djärva släktingar

Efter Cirkus i Stockholm, och spelningar i Malmö, Oslo och på Way Out West i Göteborg, ger ensemblen 14 föreställningar i städer som Vara, Örebro, och Västerås. Därefter Harlem i New York.

Jason Diakité, före och efter sin turné mest lycklig hemmapappa i Stockholm, har översatt några scener och reser över med dem i mitten av november.

– Det blir väldigt speciellt, det blir som att berättelsen kommer hem på något sätt. Jag gillar tanken på att få ta föreställningen till mitt andra hemland, som jag inte är uppvuxen i men som jag fick höra så mycket om när jag var liten.

Hans vita mamma växte upp i en liten stad i Pennsylvania och hans svarta pappa i New York men de flyttade till Sverige för att pappan skulle få råd att studera vidare.

Avstamp i mobbing

"En droppe midnatt" är Jason Diakités självbiografiska monolog och musikberättelse, "en dekokt" av boken med samma titel som kom 2016. I boken och på scenen tar han avstamp i rasism och mobbning under uppväxten i 1980-talets Lund. Han reser sedan tillbaka till sina rötter, inklusive Harlem och bomullsfält i den amerikanska södern, för att bättre förstå vem han är.

– Det har varit en omvälvande process att sätta ord på känslor och minnen som varit djupt begravda och det är väl lite det som den här föreställningen summerar. Sedan har jag också själv blivit förälder under den här tiden, säger Jason Diakité och undrar hur livet kommer att te sig för hans nu fem månader gamla dotter.

– Under de fyra år jag har jobbat med det har jag kommit närmare mina rötter på ett väldigt tydligt sätt. Vi har många uppslitande migrationer i vår släkt. Jag känner en djupare form av tacksamhet över alla uppoffringar som gjorts för att jag sedan kunde födas i det här privilegierade landet.

TT: Hur ofta upplever du att du blir utsatt för rasism i dag?

– Inte särskilt ofta, men det händer och jag har varit med om det många gånger i mitt liv. En av de senaste gångerna var för tre år sedan då jag blev stoppad på motorvägen och hårt grillad av en polis trots att jag inte gjort någonting och ägde bilen. Han betedde sig väldigt märkligt vilket jag av erfarenhet bara kan tolka som att det berodde på min hudfärg.

Vårda hår

När Jason Diakité skrev sin bok var det med då ännu ofödda barn i åtanke men också med inspiration av Seinabo Sey som i sitt "Sommar" i Sveriges Radio vände sig direkt till den unga svarta lyssnare någonstans i landet som undrade hur hon skulle vårda sitt hår. Jason Diakité vill ha samma direkta tilltal.

– Jag tänkte att det kanske finns någon ung person ute i landet som har den här känslan av rotlöshet, dubbelskap, hälftenskap eller ingentingskap. Som inte riktigt hittat hem. Att nu få åka ut till mindre städer med den här föreställningen känns väldigt fint.

Miniturnén börjar på Draken i Göteborg den 25 oktober.