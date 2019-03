Jerry Lee Lewis drabbad av stroke

Rock'n'roll-artisten Jerry Lee Lewis, 83 år, har förts till sjuhus efter en mindre stroke. Det uppger artistens representanter på hans Facebooksida.

Enligt inlägget befinner sig Lewis på sjukhuset tillsammans med sin familj och läkarna förväntar sig att han blir fullt återställd. Vidare skriver de att "'The Killer ser fram emot att återvända till studion snart för att spela in en gospelskiva, och ge sig ut på vägarna för att uppträda för sina fans".

Jerry Lee Lewis slog igenom med låten â??Whole lot of shakinâ?? going on" 1957 som spelades in i den legendariska studion Memphis Sun Records, och valdes in i Rock and Roll Hall of Fame 1986.