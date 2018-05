Joakim Lundell åker på sommarturné

Musikproducenten och Youtube-profilen Joakim Lundell ger sig snart ut på vägarna. Med start på Lisebergs stora scen i morgon väntar en rad spelningar i sommar, bland annat på Kirunafestivalen och Härnösands stadsfest.

Förra året debuterade Joakim Lundell, som tidigare använt sitt alias "Jockiboi", som artist under sitt eget namn med hitlåten "All I need". I fjol gav han också ut sin självbiografi "Monster" och nästa vecka kommer boken "Du är inte ensam", om att leva med diagnoserna Aspergers syndrom och ADD.

Turnéplan: 12/5 Göteborg, 12/6 Hofors, 30/6 Kiruna, 15/6 Eskilstuna, 20/7 Härnösand, 21/7 Kalix, 25/7 Mariehamn, 29/7 Rättvik,