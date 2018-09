John Dunsö sjunger sin kontaktannons

När John Dunsö lämnade indiepop-bandet Billie the Vision and the Dancers for han till USA för att skriva och spela in egen musik under namnet Traveling John. På en gård i Arizona arbetade han mot mat och husrum och träffade då musikern Sarah, vars efternamn han inte känner till, som också var på resande fot. Tillsammans arbetade de med att bygga en stenmur och pratade om livet och musiken.

– Jag blev väldigt fäst vid henne, men vågade inte uttrycka det, säger Dunsö till TT.

Lappen försvann

När det var dags att resa vidare fick han hennes kontaktuppgifter på en lapp, men hade inte vågat berätta hur han kände för henne.

Men lappen försvann och Dunsö, som bland annat har sökt sin förälskelse via gården de jobbade på, har inte lyckats nå henne.

– Det låter klyschigt men ibland känns det bara så enkelt, när kommunikationen, humorn och sättet man förhåller sig till varandra gör att det är som att man har känt varandra väldigt länge fast man träffades för fem minuter sedan, säger Dunsö.

Smickrad eller förnärmad?

Nu drömmer han om att hon ska sitta på ett fik i södra Arizona eller kanske i Kalifornien och höra hans låt på radion och tänka "shit, det är John som sjunger till mig" och bestämma sig för att kontakta honom.

Hur hon skulle reagera på låten har han dock ingen aning om. Kanske är hans känslor inte alls besvarade?

– Blir hon smickrad eller blir hon förnärmad? säger Dunsö fundersamt.

Den 14 september släpps "To Sarah (Wherever you are)" med tillhörande musikvideo och innan året är slut kommer Dunsös debutalbum i sin helhet.