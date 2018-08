K-popgrupp slår Taylor Swifts Youtuberekord

Pojkbandet BTS från Sydkorea har satt ett historiskt Youtuberekord, rapporterar Dazed.

Inom ett dygn efter att musikvideon till låten "Idol" släpptes på fredagen hade den över 56 miljoner visningar på Youtube. I skrivande stund har musikvideon 70,3 miljoner visningar.

Det innebär att K-popgruppen tar rekordet från Taylor Swift vars musikvideo till låten "Look what you made me do" från 2017 hade 43,2 miljoner visningar under sitt första dygn.

Bandet - med medlemmarna Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V, Jungkook och Jin - har många följare i sociala medier i Asien och i delar av Latinamerika. I maj skrev BTS historia genom att bli den första k-popgruppen att toppa den amerikanska albumlistan Billboard 200.