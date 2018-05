Kackel och monster i första semifinalen

På tisdag kväll avgörs vilka som tar sig vidare från en första semifinalen i Eurovision Song Contest.

Årets stora förhandsfavorit är Israels bidrag "Toy" med Netta Barzilai. "Toy" är en poplåt med rader som "I'm not your toy, you stupid boy" tillsammans med kycklingkackel och en dansrörelse imiterar djuret.

Ingrosso hyllar Netta

När Sveriges tävlande, Benjamin Ingrosso, räknar upp sina egna favoriter från tävlingen finns Israel med bland dem.

– Jag tycker hon är skitbra, asball, bra energi, cool låt. Den är väldigt "spacead" och "outside the box", säger Benjamin Ingrosso, som även lyfter fram Tyskland, Norge och Australien bland sina favoriter.

En annan lågoddsare i den första semifinalen är Estlands Elina Nechajeva och låten "La forza" som nu är den tredje mest populära enligt oddsmakarna - men i stället för kycklingkackel blir det popopera. Tillsammans med Estland och Israel sluter sig Norges Alexander Rybak till de topp tre förhandsfavoriterna. Rybak får publiken däremot först se i den andra semifinalen.

Deb bakom Finland

Även Sveriges bidrag "Dance you off" med Benjamin Ingrosso kommer att tävla i den andra semifinalen, men det finns gott om landsfränder i den första. Blickar man österut till Finland står de svenska låtskrivarna Joy Deb och Linnea Deb bakom Saara Aaltos bidrag "Monsters" tillsammans med den brittiska låtskrivaren Ki Fitzgerald. Joy och Linnea Deb ligger bland annat bakom Måns Zelmerlöws vinnarlåt "Heroes" från 2015. Bland bidragen som tagit svensk hjälp finns också bland annat Azerbajdzjans "X my heart", med den svenska låtskrivaren Sandra Bjurman.

Ytterligare en nordisk granne deltar i den första semifinalen. Islands "Our Choice" är en lugnare poplåt framförd av Ari Ólafsson, en 19-årig islänning med musikalbakgrund.

Första semin sänds i SVT1 på tisdagen klockan 21.00.